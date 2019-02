Poliţia de Frontieră Arad precizează că a prins la Nădlac trei suspecţi căutaţi după crima de la Slobozia Ciorăşti

15:50

Debut reuşit în box-office-ul nord-american pentru "How to Train Your Dragon: The Hidden World": animaţia s-a instalat direct pe prima poziţie a clasamentului, potrivit cifrelor provizorii publicate duminică de compania de specialitate Exhibitor Relations şi citate de AFP. În acest al treilea episod al seriei de animaţie "How to Train Your Dragon", tânărul viking Hiccup (Jay Baruchel) şi aliata sa Astrid (America Ferrera), însoţiţi de inseparabilul dragon Toothless, trebuie să facă faţă unei teribile ameninţări care le ameninţă satul, iar pentru aceasta vor fi nevoiţi să-şi părăsească locurile natale şi să întreprindă o călătorie spre o lume ocultă ce pare mai mult mit decât realitate. Filmul, cea mai recentă animaţie a studiourilor DreamWorks, avându-l din nou ca regizor pe Dean DeBlois, creierul din spatele celorlalte episoade ale seriei, a obţinut încasări de 55,5 milioane de dolari în intervalul cuprins între vineri şi duminică în Statele Unite şi Canada - aducându-i calificativul de cea mai bună lansare a acestui început de an.La mare distanţă în urmă, "Alita: Battle Angel", cea mai recentă animaţie de la Fox, coboară pe locul al doilea, cu 12 milioane încasate în acest weekend şi 60,7 milioane în două săptămâni de proiecţii în cinematografe. Bazată pe o manga a japonezului Yukito Kishiro şi regizată de Robert Rodriguez ("El Mariachi", "Sin City"), pelicula spune povestea unei tinere cyborg aflată în căutarea trecutului său. Pe a treia treaptă a podiumului regăsim "The Lego Movie 2: The Second Part", o animaţie inspirată de faimosul joc de construit, cu încasări de 10 milioane de dolari în a treia săptămână de proiecţii în cinematografe şi de 84 milioane de dolari în total. Revenind spectaculos în a doua săptămână de prezenţă pe ecrane, "Fighting With My Family", o peliculă în care o tânără, interpretată de Florence Pugh, încearcă să devină o stea a wrestlingului, ocupă poziţia a patra a clasamentului, cu încasări de 8 milioane de dolari. Poziţia a cincea este ocupată de "Isn't It Romantic?", o comedie care parodiază clişeele filmelor de dragoste, cu actriţa australiană Rebel Wilson în rolul principal, în cădere de pe locul al treilea. Filmul, în regia lui Todd Strauss-Schulson, a obţinut 7,5 milioane de dolari în weekend şi circa 33,8 milioane de dolari în două săptămâni de proiecţii pe marile ecrane.