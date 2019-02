Suedia – România, preliminariile Euro 2020 (23 martie, ora 19:00). Mai sunt 900 de bilete disponibile pentru fanii tricolori

16:10

Marirea sanilor este una dintre cele mai frecvente proceduri chirurgicale plastice efectuate in Statele Unite. In fiecare an, sute de mii de femei isi fac implanturi de san. Desi solutia este aceeasi pentru fiecare dintre aceste femei, motivul nu este. Femeile aleg sa-si mareasca dimensiunea sanilor pentru o mare varietate de motive. Marirea sanilor – […] Post-ul (Publicitate) De ce isi fac femeile operatii de marire a sanilor? apare prima dată în Libertatea.ro.