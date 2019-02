Şapte minute de PRELUDIU. FELI vrea O SCHIMBARE de mentalitate cu o piesă pentru 18+. Cum sună melodia

12:40

Actorul Rami Malek a căzut de pe scena Oscarurilor imediat după ce a primit premiul pentru cel mai bun actor şi a avut nevoie de intervenţia medicilor. Actorul Rami Malek a primit distincţia pentru cel mai bun actor la cea de-a 91-a ediţie a Premiilor Oscar şi a susţinut un discurs care a însufleţit sala, dar la coborârea de pe scenă, artistul s-a împiedicat şi s-a prăbuşit sub privirile uluite ale celor prezenţi. Rami Malek Treated by Paramedics After Falling Off Oscars Stage Following His Best...