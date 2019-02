TEODOROVICI, discurs plin cu jigniri în plenul Camerei Deputaților

16:30

"Va scriu pentru a va cere clarificari in privinta celor doua ordonante de urgenta adoptate de Guvern in sedinta din 19 februarie 2019", incepe Timmermans scrisoarea, consultata de Ziare.com. Iata textul integral, in traducere: "Draga doamna prim-ministru, va scriu pentru a va cere clarificari cu privire la cele doua OUG privind procedurile de nominalizare pentru postul de procuror european, precum si cea privind Legile Justitiei, ordonante adoptate de Guvern la data de 19 februarie 2019. La intalnirea noastra din 7 februarie, am subliniat ca un dialog complet si deschis este calea de a progresa in chestiunile privind statul de drept, in general, si mecanismul de cooperare si verificare (MCV), in special. Prin urmare, a fost o surpriza si oarecum o dezamagire faptul ca problema noilor ordonante de urgenta ale Guvernului nu a fost ridicata in cadrul discutiei.