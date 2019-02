Vietnamul, un model pentru Kim Jong-un: Ce caută tânărul dictator nord-coreean la Hanoi

18:30

PentruBianca Manole, un make-up artist originardinCluj, ediţia din acest an a New York Fashion Week, unul dintreevenimentele ce dă tonul în modă, i-a adus împlinirea unui vis:„Anide zile New York Fashion Week a însemnat un board de Pinterest.Imagini iconice ale designerilor intangibili, iaranul acesta am ajuns săfac parte din aceastălume“.Imaginicu machiajele realizate de clujeancăau fost preluatede revista Vogue Rusia.