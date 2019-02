EXCLUSIV | Rebelul Kepa, prin ochii lui Duckadam: "Îl dădeam afară din club sau plecam eu! Dacă nu ai cei 7 ani de-acasă...” Reacţie tăioasă a fostului mare portar

18:00

Meciul dintre FCSB şi Craiova a fost cel mai urmărit program al serii de duminică, pe teritoriul României, informează Pagina de Media. Posturile generaliste au fost devansate de Digi Sport, Look Plus şi Telekom Sport. În total, cele trei posturi de sport au adunat 1.365.000 de persoane în faţa televizorului. Audienţa s-a împărţit în felul următor: Digi Sport 1 - 800.000 de oameni, Look Plus - 395.000 de oameni şi Telekom Sport 1 - 170.000 de oameni. În topul preferinţelor, meciul dintre FCSB şi...