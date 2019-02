Fiica lui Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al lui Putin, lucrează în Parlamentul European (presă)

18:00

Antrenorul echipei de fotbal FC Viitorul Constanţa, Gheorghe Hagi, a declarat, luni, într-o conferinţă de presă, că unul dintre obiectivele sale este Cupa României, chiar dacă în meciul de marţi, din sferturile de finală, cu FC Hermnannstadt, va folosi jucători care au evoluat mai puţin în acest sezon.'E un meci de cupă cu o echipă care anul trecut a fost în finală chiar dacă era liga a doua. E o echipă bine organizată, care stă bine în teren, e destul de agresivă în atac. E o echipă care ştie să atace, agresivă pe atac, are mobilitate, forţă. Lăsăm anumiţi jucători acasă, cei care până în acest moment au jucat foarte multe meciuri şi i-am luat pe ceilalţi cărora trebuie să le dau o şansă într-un meci oficial. Ne interesează să trecem, este un examen foarte bun pentru ei. Noi în ultima perioadă am înscris mai puţin şi sperăm să vină şi meciul în care să înscriem. Noi alternăm perioadele bune cu unele mai puţin bune şi trebuie să facem totul pentru a marca goluri. Dacă nu marcăm înseamnă că avem o problemă şi ea trebuie rezolvată. Cupa este un obiectiv, doar că o abordăm cu jucătorii care o mai puţine minute şi trebuie să le dau şi lor o şansă. Dar asta nu înseamnă că îi tratăm superficial. Mi se pare normal să le dai minute şi celorlalţi, pentru că toţi fac parte din lot şi trebuie să primească o şansă. Ne vom prezenta cu un lot bun, am încredere în ei, dar am luat această decizie şi mi-o asum', a declarat Hagi.Tehnicianul a comentat şi accidentarea suferită de fiul său, Ianis, în partida de campionat cu Sepsi OSK Sf. Gheorghe, când a fost atacat cu talpa de Ousmane Viera, gest considerat a fi unul premeditat.'Ianis e OK. Cu tot răul unui fotbalist de a rupe piciorul unui tânăr a fost şansa lui Ianis, care a fost destul de abil şi a lăsat piciorul foarte moale şi nu s-a soldat cu nimic. Vorbim de intenţie gravă a unui jucător, care a încercat să facă rău altui jucător. Nu am vrut să facem apel, pentru că noi căutăm să jucăm fotbal, toţi sunt sportivi, dar chiar dacă există contact, nu trebuie să existe intenţie. Aici s-a văzut intenţie foarte clară. Eu cred că a fost planificat, pentru că până atunci Ianis a fost cel mai bun de pe teren, ei au început să joace fotbal doar după ce Ianis a dispărut. Ianis este bine acum, chiar dacă are plaga aceea destul de mare, dar se antrenează. Eu am decis să nu fie la acest meci (cu FC Hermannstadt, n. red,)', a mai spus tehnicianul echipei FC Viitorul.Partida FC Hermannstadt - FC Viitorul, din cadrul sferturilor de finală ale Cupei României, se va disputa marţi, de la ora 20:00, la Piteşti.AGERPRES (AS, V-autor: Adrian Ţone, editor: Mihai Ţenea, editor online: Simona Aruştei) Sursa foto: fcviitorul.ro