Criminala de la metrou șochează din nou! Magdalena Șerban cere o pedeapsă mai mică

13:50

Scene teribile s-au petrecut, luni, la prânz, în Dâmbovița. O fetiță de 10 ani, care se afla în incinta unei unități de învățământ din localitatea Cojasca, a fost rănită după ce un dulap ar fi căzut peste ea. (VEZI ȘI: TRAGEDIE ÎN DÂMBOVIȚA. UN BĂIEȚEL INTERNAT ÎNTR-UN CENTRU DE SERVICII SOCIALE A MURIT DUPĂ CE…) La fața […] The post O fetiță din Cojasca, Dâmbovița, a fost rănită la after school, după ce un dulap ar fi căzut peste ea appeared first on Cancan.ro.