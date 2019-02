O fostă membră a echipei de campanie a lui Trump îl acuză că a sărutat-o fără să-şi de-a consimţământul. “M-am simțit violată!” Reacția celor de la Casa Albă

14:50

S-a stins din viață, la numai 59 de ani, Marian Georgescu, chitarist de jazz și compozitor. A petrecut 30 de ani alături de Big Band-ului Radio,cântând alături de toate numele importante ale scenei muzicale românești. Marian Georgescu a participat la festivalurile Cerbul de Aur și Mamaia, concertând alături de legende ale jazz-ului autohton, precum Johnny Răducanu