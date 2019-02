Nicolas Maduro acuză Statele Unite că doresc să provoace un război în America de Sud

23:00

Şefa Instanţei supreme, Cristina Tarcea, a catalogat ca fiind o lipsă de cooperare loială şi de sinceritate în legătură cu modul în care ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a cerut Consiliului Superior al Magistraturii un aviz pentru OUG nr. 7, susţinând că această ordonanţă nu are efecte catastrofale pentru sistemul de justiţie, însă "este picătura care a umplut paharul".Prezentă luni seara la Antena 3, Cristina Tarcea a relatat împrejurările în care ministrul Justiţiei a cerut CSM emiterea unui aviz pentru OUG 7."Cu o zi înainte, a fost predat proiectul de ordonanţă de urgenţă. Am înţeles că în seara respectivă în cadrul Direcţiei legislaţie din CSM s-a făcut un punct de vedere cu privire la avizul care urma să fie dat. Dimineaţa, la ora 9, a avut loc şedinţa Plenului CSM, la care a participat şi ministrul Justiţiei. (...) Una din discuţii a fost dacă punem sau nu pe ordinea de zi avizul pentru Ordonanţa 7. Aproape toţi am convenit că, în lipsa citirii măcar a ordonanţei - eu nici măcar nu o văzusem -, nu putem să dăm aviz aşa, pe picior, într-o oră - două. Ministrul era lângă noi şi a participat la acea discuţie. Mi s-ar fi părut corect să ni se spună: 'faceţi ce faceţi, staţi aici o oră, două, trei şi daţi sau nu daţi avizul, pentru că peste câteva ore va avea loc şedinţa de guvern'. Nu ni s-a dat o astfel de informaţie. Vorbim de respectarea drepturilor, vorbim de cooperare loială între instituţii. Eu vă spun că acesta nu este un exemplu de cooperare loială şi vă mai spun că dacă se face o simplă solicitare de aviz nu echivalează cu a cere avizul. Nu trebuie să fie aparenţa respectării unui drept, ci dreptul acela trebuie respectat în substanţă. Pentru a da un aviz îţi trebuie timp, nu numai pentru a citi, dar şi pentru a înţelege ceea ce se întâmplă. OUG are 5-6 pagini. Dacă ştiam că urmează să fie aprobată în ziua aceea, cu certitudine stăteam acolo, o citeam şi o studiam", a explicat Tarcea.Şefa Instanţei supreme susţine că Ordonanţa 7 nu are "efecte catastrofale", însă este "picătura care a umplut paharul"."Problema este lipsa de cooperare loială, lipsa de sinceritate şi dubla măsură. Aşa cum vedeţi, trecem printr-o perioadă de criză toţi. Este o criză a neîncrederii, o criză a lipsei de dialog. Nu e o ordonanţă care să aibă nişte efecte catastrofale pentru sistemul de justiţie. Sunt multe puncte care nu pot fi acceptate niciodată. Dar este picătura care a umplut paharul. Este lipsa de dialog, lipsa de încredere, dispreţul cu care sunt trataţi magistraţii. Toţi. Şi judecătorii şi procurorii. (...) Această ordonanţă nu a fost trimisă Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. În acea dimineaţă, mi s-a comunicat că mi-a fost trimisă. Am verificat şi pe fax şi pe e-mail. Nu primisem nimic. Nu am găsit-o nici la CSM. Mi-a dat-o cineva din CSM", a afirmat Tarcea. AGERPRES/(AS-autor: Eusebi Manolache, editor: Antonia Niţă, editor online: Alexandru Cojocaru) Citiţi şi: *Tarcea: Când am descoperit că la Înalta Curte există un protocol, a căzut cerul pe mine *Tarcea: Legea nu prevede tragerea la sorţi a completurilor de 3; judecători 'puşi cu mâna' - legende urbane