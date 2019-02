Târgul "De Mărţişor, Târg ... cu tâlc", la Muzeul Naţional al Satului "Dimitrie Gusti"

07:40

Levi Strauss (Loeb Strauss), industriaş american cunoscut pentru invenţia blugilor, ce a marcat moda şi industria textilă, s-a născut la 26 februarie 1829, în Bavaria, Germania. În 1846, a emigrat în New York împreună cu mama şi cu surorile sale, conform biografiei publicate pe site-ul oficial www.levistrauss.com. Acolo trăiau deja cei doi fraţi mai mari ai săi, Jonas şi Louis, care aveau o afacere cu textile numită "J. Strauss Brother & Co.". Tânărul Loeb a început să lucreze cu aceştia. În această perioadă, familia a început să-l strige "Levi", iar în datele recensământului din acel an numele său era ortografiat "Levy'.În 1853, Levi Strauss s-a mutat la San Francisco, unde şi-a deschis propria afacere de textile: haine, umbrele, batiste şi materiale textile la metru, pe care le vindea într-o reţea de mici magazine întinse de-a lungul coastei Californiei. Prima adresă oficială a afacerii sale a fost pe strada Sacramento la nr. 90, iar numele firmei era simplu: "Levi Strauss". Amplasarea clădirii, foarte aproape de coastă, era favorabilă recepţiei rapide a mărfurilor primite de la fratele său, Jonas, din New York. În 1856, a extins sediul firmei, ocupând şi numerele 63 şi 65 de pe strada Sacramento. Din lipsă de spaţiu, sediul firmei s-a mutat la numerele 315-317 pe aceeaşi stradă, pentru ca, în 1866 să fie stabilit pe Battery Street la numerele 14-16, unde a rămas timp de 40 de ani.La vârsta de 35 de ani, Levi Strauss, deja un nume recunoscut în mediile de afaceri şi culturale din San Francisco, susţinea activ comunitatea evreiască de acolo, contribuind la construcţia Templului Emanu-El, prima sinagogă a oraşului, conform sursei citate.Data lansării celui mai cunoscut produs al companiei Levi Strauss este 20 mai 1973. Cu un an înainte, Strauss a primit o scrisoare de la Jacob Davis, un croitor din Reno, Nevada şi client vechi al său, care îi propunea un model interesant de pantaloni realizat din doc gros, având cusături întărite cu capse la capetele buzunarelor şi la baza şliţului. Pentru că nu avea destui bani pentru a începe de unul singur o afacere, Davis i-a sugerat lui Strauss să se asocieze şi să patenteze invenţia împreună, idee pe care acesta a acceptat-o, iar la data menţionată a fost eliberat patentul pe numele celor doi. Levi Strauss l-a adus pe Jacob Davis la San Francisco, pentru ca acesta să supravegheze întreaga producţie a fabricii de pe Coasta de Vest.Astfel, a început istoria pantalonilor pe care astăzi îi ştim sub numele de "blue jeans" sau "jeanşi". La început, aceştia s-au numit "waist overalls" ("salopetă până la brâu"). Este posibil, conform www.levistrauss.com, ca realizarea primelor perechi de blugi să nu fi avut loc într-o fabrică, ci la croitoresele angajate de Strauss care munceau pentru el de acasă, până ca acesta să deschidă fabrica din Market Street.De-a lungul timpului, Levi Strauss s-a ocupat şi de alte afaceri. A fost membru şi trezorier al San Francisco Board of Trade (comisia de comerţ a oraşului), director al Nevada Bank sau al San Francisco Gas and Electric Company. Cunoscut filantrop, Strauss a finanţat mai multe organizaţii pentru ajutorarea orfanilor şi a evreilor aflaţi în dificultate. De asemenea, a oferit şi numeroase burse pentru studenţi ai University of California, Berkeley.Levi Strauss a murit la 26 septembrie 1902 în San Francisco şi a fost înmormântat în cimitirul "Hills of Eternity". AGERPRES/(Documentare - Daniel Olteanu, editor: Cerasela Bădiţă, editor online: Alexandru Cojocaru)