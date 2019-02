RAREȘ BOGDAN, mesaj despre plecarea de la Realitatea TV

08:40

La evenimentul de lansare din 20 februarie organizat simultan în San Francisco și capitala UK, compania din Coreea de Sud a prezentat 3 dispozitive mobile S10 care urmează să ajungă în magazine în perioada imediat următoare. Cel de-a 4-lea model, Samsung Galaxy S10 5G, va fi disponibil peste câteva luni și nu are încă un preț oficial pentru România.Din cele 3 configurații prezentate publicului, Galaxy S10e este cel mai accesibil, Galaxy S10 este modelul convențional, iar varianta S10+ se remarcă printr-un display mai generos și caracteristici tehnice superioare. Primii cumpărători care își vor manifesta interesul pentru aceste configurații au posibilitatea de a intra în posesia unor căști Galaxy Buds, true wireless (care costă 150 de euro la liber). Bonusul poate fi limitat în funcție de stocuri și furnizori. Samsung Galaxy S10 - Caracteristici și configurațiiModelul de baza, Samsung Galaxy s10 are câteva similarități vizuale cu Galaxy S9 lansat în 2018, dar prezintă numeroase plusuri ce îl vor propulsa cu certitudine pe lista de upgrade a celor care dețin în prezent un smartphone de generație mai veche. S10 are un afișaj Super AMOLED Infinity-Q, rezoluție QHD, dimensiune generoasă de 6.1 inch și suport HDR10+. Mărimile sale sunt asemănătoare cu cele regăsite pe Galaxy S9, însă suprafața de afișare este clar mai mare. Explicația pentru acest lucru constă în faptul că noul design împinge limitele inferioare și superioare ale ecranului, astfel că între display și rama din metal rămâne o margine ultrasubtire de culoare neagră.Samsung subliniază faptul că afisajele cu care au fost înzestrate dispozitivele mobile aflate sub umbrela S10, se bucură de o luminozitate incredibilă de până la 1200cd/ m2. Galaxy S10 poate fi comandat cu memorie 8 GB și spațiu de stocare 12 GB sau 512 GB ce poate fi extins grație portului microSD care nu lipsește din ecuație. Alte specificații de top pe care le regăsim la Samsung Galaxy s10 sunt încărcarea fără fir în ambele sensuri, rezistența la apă (IPS 68), senzor ultrasonic de amprente, scanare facială 2 D și cameră foto triplă (cea principală de 12MP, cea cu zoom 2x pentru stabilizare optică și un senzor ultra-wide 16MP cu diafragmă f/2.2. Compatibilitatea dintre antena wireless și standardul nou 802.11ax justifică creșterea performanțelor înregistrate pe partea de viteză de transfer (cu 20% mai bună decât variantele anterioare). Samsung Galaxy S10 Plus - Caracteristici tehnice și configurațiiGalaxy S10 Plus se situează la un nivel mai înalt pe scara suitei S10 și vine la pachet cu optimizări extrem de interesante. De această dată displayul QHD+ Super AMOLED are diagonală mai mare decât clasicul S10, de 6.4". Deși sistemul de cameră triplă este păstrat, Galaxy S10 Plus are camera frontală cu doi senzori și două lentile integrate. Senzorului principal de 10MP f/1.9 i se alătură încă unul conceput special pentru profunzime în fotografiere și suport pentru reglaje avansate Portrait Mode (8MP și f/2.2).O altă diferența apare la nivelul acumulatorului, care este de 4100 mAh, față de 3400 mAh pentru Samsung Galaxy S10.Galaxy S10+ va fi disponibil în următoarele configurații: 8 GB RAM + 128 spațiu de stocare, 8GB RAM + 512 Gb spațiu de stocare și 12 GB RAM + 1 TB spațiu de stocare, ultimele două oferite într-o serie specială având capacul fabricat dintr-un material ceramic, alb sau negru, anti- zgârieturi. Samsung Galaxy S10e - Caracteristici tehnice și configurațiiCel mai accesibil smartphone din familia Galaxy S10 este varianta S10e, care păstrează multe din specificațiile celorlalte modele, încapsulate într-un corp mai mic, cu afișaj diferit. Mai exact, putem privi spre Galaxy S10e printr-un display plat Super AMOLED Infinity-O, cu diagonală de 5.8 inch și rezoluție Full HD+ (nu este Edge, asemenea celorlalte variante). Deși camera foto frontală este identică cu cele existente pe S10 și S10+, de data aceasta Samsung a preferat un sistem de cameră duală, nu triplă. Camerei principale îi lipsește de asemenea senzorul de zoom.Modelul Galaxy S10e este deja disponibil pentru precomandă online la evoMAG, în configurație 6 GB RAM și 128 GB spațiu de stocare sau 8 GB RAM și 256 GB spațiu de stocare. Care sunt prețurile pentru telefoanele Samsung Galaxy S10?Pentru România, configurațiile și prețurile aferente sunt disponibile conform listei:∙ Telefon Mobil Samsung Galaxy S10e, Dynamic AMOLED, ecran touchscreen 5.8", 6GB RAM, 128GB Flash, Cameră Duală 12+16MP, 4G, Wi-Fi, Dual SIM, Android; disponibil pe Alb, Verde sau Negru = 3499.99 lei∙ Telefon Mobil Samsung Galaxy S10, Dynamic AMOLED, display touchscreen 6.1", 8GB RAM, 512GB Flash, Cameră Triplă 12+12+16MP, 4G, Wi-Fi, Dual SIM, Android; disponibil pe Alb, Verde/ sau Negru= 5499.99 lei∙ Telefon Mobil Samsung Galaxy S10 Plus, Dynamic AMOLED Capacitive touchscreen 6.4", 8GB RAM, 512GB Flash, Cameră Triplă 12+12+16MP, 4G, Wi-Fi, Dual SIM, Android (Negru Ceramic) = 5999.99 lei∙ Telefon Mobil Samsung Galaxy S10 Plus, Dynamic AMOLED,touchscreen 6.4", 8GB RAM, 128GB Flash, Cameră Triplă 12+12+16MP, 4G, Wi-Fi, Dual SIM, Android; Negru, Verde, Alb, = 4799.99 lei∙ Telefon Mobil Samsung Galaxy S10 Plus, Dynamic AMOLED, touchscreen 6.4", 12GB RAM, 1TB Flash, Cameră Triplă 12+12+16MP, 4G, Wi-Fi, Dual SIM, Android (Alb Ceramic) = 7799.99 leiSamsung Galaxy S10 este un model aniversar, al 10-lea din portofoliul Galaxy S, una din cele mai competitive și inovatoare colecții de dispozitive mobile inteligente. Anual promotorul Samsung plusează cu variante noi, mai tehnologizate, mai fiabile ca și construcție și mai avangardiste din punct de vedere estetic. Galaxy S10 promite noutăți multiple ce merită explorate pas cu pas: fingerprint ultrasonic încorporat în ecran, noul standard WI-FI 6 în exclusivitate, funcție PowerShare cu încărcare wireless bilaterală, interfață One UI optimizată.