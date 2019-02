Ce înseamnă Brexitul pentru România

16:50

Fenomenul Brexit ar putea fi întârziat până în anul 2021, potrivit declaraţiilor unor reprezentanţi ai Uniunii Europene, citaţi de publicaţia britanică The Guardian. Datorită conflictului dintre principalul susţinător Brexit, prim-ministrul britanic Theresa May şi cei din Camera Comunelor, Uniunea Europeană se pregăteşte să adopte o nouă dată pentru rezolvarea problemei, scrie The Guardian.