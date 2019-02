SPORTIVI DE LEGENDĂ: Marele fotbalist maghiar Ferenc Puskas

10:40

Premierul britanic Theresa May va propune marţi în mod oficial cabinetului său să excludă un Brexit fără acord, într-o tentativă de a evita o rebeliune a parlamentarilor care ameninţă să preia controlul asupra procesului de 'divorţ', scrie cotidianul The Sun, preluat de Reuters.După ce parlamentul britanic a votat în ianuarie, cu un scor de 432-202, împotriva acordului negociat de Theresa May cu Uniunea Europeană, şefa guvernului a încercat să recurgă la ameninţarea unui potenţial Brexit fără acord pentru a obţine concesii din partea UE.Mulţi parlamentari britanici şi câţiva dintre miniştri au avertizat însă că vor prelua controlul asupra Brexit-ului, printr-o serie de voturi în legislativ miercuri, spre a se evita aruncarea celei de-a cincea economii din lume într-o criză economică tumultuoasă.În replică, Theresa May le va propune marţi principalilor miniştri din cabinet să excludă în mod oficial un Brexit fără acord, deschizând astfel posibilitatea unei amânări de săptămâni sau chiar luni a ieşirii Marii Britanii din UE, dincolo de data programată 29 martie, scrie The Sun.Reuters a relatat luni despre faptul că guvernul May examinează diferite opţiuni, printre care şi o posibilă amânare a retragerii din UE.Luni, după întâlnirea cu liderii europeni la summitul UE-Liga Arabă, desfăşurat la Sharm El-Sheikh, în Egipt, Theresa May a declarat că o ieşire la timp a Marii Britanii este încă posibilă. Ea a insistat că amânarea Brexit-ului nu constituie o soluţie pentru depăşirea impasului din parlament.Cu numai o lună înaintea termenului prevăzut pentru ieşirea din UE, rezultatul final este în continuare incert, cu scenarii care variază de la un acord de ultim moment până la un nou referendum, în legătură cu care May a avertizat că ar redeschide divizările de la consultarea din iunie 2016.Partidul Laburist, de opoziţie, a anunţat luni că va sprijini convocarea unui al doilea referendum cu privire la Brexit dacă parlamentul va respinge planul său alternativ privind ieşirea din Uniunea Europeană. AGERPRES/(AS - autor: Irina Cristea, editor: Gabriela Ionescu, editor online: Adrian Dădârlat)