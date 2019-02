Dolj: Târgul de carte Gaudeamus Craiova se deschide miercuri în foaierul Teatrului Naţional "Marin Sorescu"

13:40

Învăţământul profesional dual se află pe un trend ascendent în Cluj, numărul elevilor care se adresează acestui tip de şcolarizare fiind în creştere.Potrivit datelor oferite, marţi, de prefectul Clujului, Aurel Cherecheş, în acest an şcolar funcţionează, la nivelul judeţului, 13 clase, în care învaţă 367 de elevi, iar pentru anul viitor se prefigurează formarea a 19 clase, cu 538 de elevi.Acesta a vizitat marţi, împreună cu consulul Republicii Federale Germania la Sibiu, Hans E. Tischler, Liceul Tehnologic "Aurel Vlaicu", primul din Cluj care, în 2014, a adoptat învăţământul dual, ocazie cu care a explicat că în mentalul colectiv şcolile profesionale încep să îşi schimbe locul pe care l-au ocupat până acum, deoarece un muncitor calificat poate ajunge să câştige la fel de mult ca un absolvent de facultate."Mentalitatea este un lucru la care trebuie să mai lucrăm, vom putea face asta prin educaţie şi prin promovarea şcolilor, marketingul trebuie să se îmbunătăţească şi trebuie să ale arate părinţilor şi elevilor beneficiile clare. Pe lângă jobul aproape sigur, se poate adăuga că într-un termen foarte scurt salariile cresc foarte bine. Un muncitor calificat într-o meserie care se face şi aici poate să ajungă la salarii care ating 1.500 de euro", a explicat prefectul.La rândul său, consulul Hans E. Tischler a subliniat că în condiţiile unei concurenţe acerbe pe piaţa mondială, învăţământul de tip dual, care în Germania îşi are rădăcinile în Evul Mediu, este una dintre cele mai puternice metode de a conferi rezistenţă economică ţărilor europene.În plus, a spus acesta, învăţământul dual îi face ca fiecare dintre membri unei societăţi să îşi poată găsi locul care i se potriveşte."Cred că aceste liceu este un exemplu foarte bun al cooperării româno-germane, această şcoală colaborează cu firme foarte bune germane. (...) cred că învăţământul profesional dual este modul corect de a-i pregăti pe tineri pentru viitor. Fiecare copil ar trebui să aibă posibilitatea de a-şi dezvolta aptitudinile în societatea noastră şi de-aşi găsi locul care i se potriveşte. Avem nevoie de fiecare în societatea noastră pentru a construi o bază economică solidă şi de aceea avem nevoie de o puternică investiţie în învăţământul dual", a spus Tischler.Liceul "Aurel Vlaicu" din Cluj-Napoca are 122 de elevi, pe care îi pregăteşte pentru a deveni electromecanici pentru utilaje industriale, sudori, operatori pe maşini cu comandă numerică sau lăcătuşi de construcţii metalice şi utilaj tehnologic. Liceul are în acest an 11 firme partenere (româneşti, germane, olandeze şi franceze) care îi susţin în derularea învăţământului dual.Fiecare elev înmatriculat în învăţământul dual primeşte de la stat o bursă de 200 de lei, iar de la firma în cadrul căreia îşi desfăşoară orele de practică o altă bursă de minim 200 de lei. Potrivit reprezentanţilor liceului elevii au şi unele avantaje oferite de firmă, cum ar fi decontarea analizelor, echipament de protecţie sau o masă caldă în zilele de practică. AGERPRES/(AS - autor: Elena Stanciu, editor: Karina Olteanu, editor online: Ady Ivaşcu)