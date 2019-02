Lavinia Pârva, totul despre bebeluș! Cum a răspuns soția lui Bănică întrebărilor capcană

09:00

Loredana Groza se numără printre cele mai talentate și apreciate cântărețe de la noi din țară și… este una dintre artistele care s-a reinventat de multe ori în ultimii ani. Recent, însă, fosta jurată “Vocea României” a fost filmată în ipostaze extrem de rușinoase pentru o divă ca ea. Aflată în public, în compania unui bărbat, Loredana […] The post Loredana Groza, filmată în ipostaze extrem de rușinoase pentru o divă ca ea! Ce a făcut în compania unui bărbat appeared first on Cancan.ro.