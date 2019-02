Cuplu nou în showbiz! Vedeta a făcut anunțul: „Da, este iubitul meu, dar îl țin ascuns”

09:00

Grav accident în această dimineață, la Arad! Un bărbat de 55 de ani a murit, după ce două autoturisme s-au ciocnit, o autoutilitară și un Volkswagen, pe strada Renașterii. Tragedia s-a produs la ora 08:23. Bărbatul mort era pasager în autoutilitară. Accidnetul s-a produs din cauza neacordării de prioritate, scrie ziardearad.ro. În urma impactului dintre […] The post Jale mare în România! Anunțul morții a fost făcut în această dimineață, la ora 8:23 appeared first on Cancan.ro.