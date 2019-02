Hagi se implică în problema salariului lui Neagu: Poziţie tranşantă adoptată de fostul mare fotbalist

16:15

Peste 4.000 de persoanesunt aşteptate pe 22 iunie, la AreneleRomane din Capitală să ia parte la unul dintre cele mai aplaudate spectacoledin lume, pus în scenă de MichaelFlatley şi de maeştrii dansului irlandez - Lord of the Dance. Revenirea dansatorilor irlandezi în ţaranoastră a fost bine primită de iubitorii genului, astfel că, două dintrecategoriile de bilete au fost vândute in proporţie de 90%.