Tăriceanu: Ordonanţa 114/2018 nu va fi abrogată sub nicio formă; taxa pe activele financiare ar putea scădea

17:40

Consiliul Concurenţei nu a găsit dovezi din care să reiasă că, în octombrie 2008, băncile s-au înţeles între ele pentru a creşte nivelul indicelui ROBOR, a declarat, marţi, preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu, la Comisia de anchetă parlamentară pe acest subiect.Potrivit senatorului ALDE Daniel Zamfir, preşedintele comisiei, directorul direcţiei de supraveghere din BNR, Nicolae Cinteză, a afirmat la acea dată, public, că are suspiciuni privind manipularea ROBOR-ului şi că deţine un mail în care trezorierul unei bănci îl îndeamnă pe altul să majoreze cotaţiile.Chiriţoiu i-a răspuns că autoritatea de concurenţă a pornit acea investigaţie după ce s-a autosesizat în urma mai multor informaţii apărute în presă."În acele zile, este vorba de trei zile din octombrie 2008, ROBOR a crescut foarte mult. Era o criză globală, cursul se depreciase puternic. ROBOR-ul creşte foarte mult, după trei zile intervine BNR şi îl plafonează. Întrebarea era: în cele trei zile ROBOR a crescut în urma unor fenomene din piaţă, indiferent a cui e vina, sau este o înţelegere ilegală? (...) Nu am găsit dovezi din acele mail-uri că ei s-au înţeles să ducă peste piaţă nivelul ROBOR. Am înţeles că se plângeau că sunt prea mici cotaţiile, că, influenţate de BNR, nu sunt la nivelul pieţei", a arătat el.Chiriţoiu a amintit şi faptul că nici Comisia Europeană, căreia i s-a cerut opinia asupra acestui caz, nu a găsit dovezi privind existenţa unui cartel pe piaţa din România.La rândul său, Zamfir a subliniat ideea că la acel moment BNR a intervenit în piaţă."Dincolo de intervenţia BNR, pe care eu nu o critic... Dacă BNR a considerat ca, fiind reglementatorul statului român, fiind în pericol... era atac asupra leului şi aşa mai departe, dacă BNR a decis să intervină ca să protejeze leul, să protejeze interesele statului român, este în regulă. Nu am niciun fel de problemă cu acest lucru, doar să stabilim un principiu: intervine BNR şi stabileşte ROBOR? Da. Atunci, aşa cum intervine ca ROBOR-ul să fie jos, evident că poate interveni şi să fie sus, pe acelaşi principiu, în funcţie de cum consideră BNR că sunt interesele la acel moment. Nu ştiu ale cui. Interesele. Să fie sus. În 2008 jos, acum sus. Pentru că exact pe principiul pe care poate interveni să îl scadă, poate interveni să îl crească", a spus senatorul.Chiriţoiu i-a răspuns că acesta este rolul reglementatorului, să intervină în piaţă atunci când vede un risc."În mod normal, mă aştept să intervină să calmeze lucrurile, când e panică şi preţurile o iau în sus, mă aştept să vină să calmeze lucrurile, iar dacă e o situaţie în care consideră că dobânzile sunt prea joase are instrumentul dobânzii de politică monetară. Poate că inflaţia e prea mare în România, poate că economia creşte prea repede, aşa-numitul fenomen de supraîncălzire. Da, BNR poate să spună că dobânda este prea mică acum şi de-asta îmi creşte inflaţia şi am risc de inflaţie în viitor şi trebuie să calmez lucrurile astea şi o să cresc un pic dobânzile. Bănuiesc că este în jobul lor", a continuat oficialul Concurenţei.Zamfir i-a indicat un mail în care, potrivit acestuia, "un trezorier al ING, la acea dată, spune foarte clar că, în opinia dumnealui, ceea ce credea atunci şi crede şi acum, că ROBOR este o înţelegere între bănci, or eu cu toată aplecarea asupra textului de lege înţeleg că orice înţelegere între bănci care are ca efect denaturarea concurenţei pe piaţă este ilegală"."Dacă competitorii se înţeleg între ei, despre ce piaţă liberă mai vorbim? Sau putem vorbi de denaturarea concurenţei, dacă concurenţii se înţeleg între ei?", a întrebat parlamentarul.Chiriţoiu a replicat: "Dacă sub influenţa reglementatorului ţin preţul mai jos, aş zice că nu. Jobul lor este să-şi asculte reglementatorul. De-asta statul le-a dat un reglementator şi agenţii economici trebuie să spună ce le cere reglementatorul".Potrivit preşedintelui Concurenţei, legea nu permite o înţelegere care să ducă la un rezultat nociv pentru piaţă, însă o înţelegere care nu creşte preţurile are şansele să fie permisă de legea concurenţei."Înţelegere între bănci a fost şi acordul de la Viena, care s-a făcut cu avizul Consiliului Concurenţei. Băncile au întrebat: 'E ok sau nu ne retragem banii din România?'. Şi am zis că e ok să vă înţelegeţi toate băncile să nu scoateţi bani din România. A trebuit să le dau aviz", a explicat el.În ceea ce priveşte intervenţia BNR, Chiriţoiu a reiterat că acesta este scopul unui reglementator, iar piaţa financiară prezintă anumite riscuri."Faptul că BNR încearcă să ţină ROBOR jos... Noi nu am investigat BNR. Nu era judecata mea să spun dacă era bine pentru economia românească să ţină economia jos. Tind să cred că efortul unui reglementator de a ţine preţurile jos este un lucru benefic pentru piaţă. E clar că BNR a intervenit, vedem, că este în faţa ochilor. Dar nu a fost scopul investigaţiei. Dacă BNR a făcut bine că le-a spus băncilor să ţină ROBOR jos? Eu tind să cred că da, dar nu este jobul meu. Dacă această piaţă s-ar regla de la sine, nu ar mai exista BNR. De aceea există BNR, că există un risc pe piaţa financiară ca lucrurile să o ia razna. Pentru mine nu este şocant că intervine", a adăugat reprezentantul Concurenţei.În legătură cu ROBOR, Chiriţoiu a arătat că, în opinia sa, nu este cel mai bun indicator de care să fie legate dobânzile"Avem o analiză şi am scris Guvernului că suntem de acord cu ideea de găsi o altă ancoră pentru credite", a precizat preşedintele Consiliului Concurenţei.La finalul audierilor, Zamfir a declarat: "Aţi fost martori cu toţii, două lucruri importante au reieşit de aici: faptul că înţelegerea dintre bănci este una ilegală, acesta este un lucru cert. Conform Legii concurenţei, băncile nu au voie să se înţeleagă între ele, lucru care s-a întâmplat. Alt lucru important care a reieşit de aici este faptul că BNR a intervenit în stabilirea ROBOR-ului. Un lucru confirmat şi acum de Consiliul Concurenţei, aşadar aş vrea să punem capăt acestei discuţii cum că ROBOR este rodul unei competiţii pe piaţă, a unei dobânzi medii la care băncile se împrumută între ele. Nu, ROBOR este cel pe care îl stabileşte BNR, ca să fie foarte clar".La audieri ar fi trebuit să fie prezent marţi şi directorul direcţiei de supraveghere din BNR, Nicolae Cinteză, care însă nu a venit."Este un act nepermis. BNR se pare că nu a înţeles nimic din obligaţiile pe care le are faţă de Parlamentul României. Am stabilit împreună cu comisia să îi solicităm domnului guvernator Isărescu să-şi exercite prerogativele de şef al domnului Cinteză şi să îl trimită la această comisie, pentru că ce are de spus domnul Cinteză în legătură cu acest subiect este foarte important în aflarea adevărului", a mai spus Zamfir. AGERPRES/(A - autor: Florentina Cernat, editor: Oana Tilică, editor online: Irina Giurgiu)