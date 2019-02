CEDO a decis. Statul român trebuie să plătească 2,7 MILIOANE DE EURO pentru nerespectarea dreptului DE PROPRIETATE

11:30

Fenomenul denumit ”tsunami de gheaţă” s-a produs în urma unor furtuni însoţite de vânt puternic. Bucăţi mari de gheaţă de pe Lacul Erie au fost împinse de vânt pe maluri. This ice tsunami is one of the craziest things I've ever witnessed. Starting to bulldoze trees and street lamps. #onstorm #onwx #forterie #windstorm #windstorm2019 #seiche #iceshove #icetsunami @ReedTimmerAccu @NWSBUFFALO @EC_ONweather @weathernetwork pic.twitter.com/SHj8jXCDqI — David Piano (@ONwxchaser) February 24, 2019 „Ac...