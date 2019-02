HERMANNSTADT - VIITORUL, liveTEXT + VIDEO ACUM » S-a marcat și în repriza a doua

20:30

Florin Grapă, tehnicianul Științei Bacău, recunoaște superioritatea netă a echipei Volei Alba Blaj, care a învis astăzi în semifinalele CEV Cup, scor 3-0.- Domnule Grapă, un meci fără istoric pentru echipa dumnavoastră!- Din păcate, așa a fost. Ce bătaie ne-am luat! Stau acum și-mi ling rănile. Dar ce puteam să facem? Ce echipă am avut în față, ce jucătoare! Eu nu am cu cine să schimb, am 8 fete mari și late cu două schimbări post pe post. ...