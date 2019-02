Soarta RADET, decisă astăzi. Intră sau nu în faliment?

22:00

Ordonanta 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare nu va fi abrogata ''sub nicio forma'', iar taxa pe activele financiare s-ar putea modifica, in sensul scaderii ei, a declarat, marti, presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu. Citește mai departe...