Doliu în lumea televiziunii. Din păcate, diva a murit. Colegul ei a confirmat decesul

20:40

O femeie în vârstă de 74 de ani din județul Cluj și alta, de 39 de ani, din județul Constanța, au murit din cauza gripei, potrivit Institutului de Sănătate Publică. Numărul deceselor din cauza virusului gripal a ajuns la 155. Institutului de Sănătate Publică a anunțat, marți, că femeia în vârstă de 74 de ani […] The post Epidemie de gripă. Încă două femei au murit, iar numărul deceselor a ajuns la 155 appeared first on Cancan.ro.