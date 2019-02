CCR amână pe 13 martie discuţiile pe sesizarea PNL şi USR referitoare la Legea privind sistemul public de pensii

11:10

Western-ul "The Sisters Brothers", regizat de Jacques Audiard, câştigător a patru premii Cesar, va fi prezentat în premieră la cea de a treia ediţie a American Independent Film Festival, care se va desfăşura în aprilie la Bucureşti, informează un comunicat transmis miercuri AGERPRES.Venit după succesul internaţional "Deephan" (Palme d'Or, Cannes 2015), "The Sisters Brothers" este primul proiect în limba engleză al lui Jacques Audiard şi este bazat pe romanul omonim al lui Patrick de Witt, scris în 2011. Western-ul spune povestea fraţilor Charlie Sisters (Joaquin Phoenix) şi Eli Sisters (John C. Reilly) aflaţi într-o vânătoare continuă şi, în acelaşi timp, o călătorie iniţiatică ce pune la încercare legătura specială care îi uneşte. Într-o lume sălbatică şi ostilă, atât Charlie, cât şi Eli au mâinile murdare de sângele criminalilor şi al nevinovaţilor. Charlie este cel mai tânăr şi s-a născut pentru a ucide. Eli visează la o viaţă normală. Amândoi sunt angajaţi de Commodore să caute şi să ucidă un om, se arată în prezentarea peliculei. "The Sisters Brothers" este o coproducţie Franţa - România - Spania - Belgia - Statele Unite. Din distribuţie fac parte actorii John C. Reilly, Joaquin Phoenix, Jake Gyllenhaal şi Riz Ahmed.American Independent Film Festival se va desfăşura în perioada 12 - 18 aprilie, la Cinema PRO şi Cinema Muzeul Ţăranului.Pornind de la tradiţia marilor filme narative americane, American Independent Film Festival continuă să prezinte o selecţie a celor mai recente producţii independente 'made in USA', apreciate de critică şi public şi prezentate în circuitul marilor festivaluri din lume ca Sundance, New York, Tribeca, Telluride, Toronto, Cannes sau Veneţia.Primele două ediţii ale festivalului i-au avut ca invitaţi speciali pe actorii Ethan Hawke, Joaquin Phoenix, John C. Reilly, Sebastian Stan şi pe Kent Jones, critic de film şi curator al Festivalului de Film de la New York. Regizorii Barry Jenkins (Oscar pentru Cel mai bun film în 2017, Moonlight) şi Sean Baker (The Florida Project) au intrat în dialog cu publicul în direct, online.Pe 22 februarie 2019, "The Sisters Brothers" a luat patru premii Cesar - pentru Cea mai bună regie, Cea mai bună imagine (Benoît Debie), Cea mai bună scenografie (Michel Barthelemy) şi Cel mai bun sunet (Brigitte Taillandier, Valerie de Loof, Cyril Holts), după ce la începutul acestei luni fusese recunoscut şi de Academie des Lumieres (echivalentul premiilor Globurile de Aur), care i-a acordat distincţiile pentru Cel mai bun film, Cea mai bună regie şi Cea mai bună imagine.Filmul va fi lansat în România pe 19 aprilie, fiind distribuit de Voodoo Films.Biletele pentru cea de a treia ediţie a festivalului vor fi disponibile în curând pe Eventbook.ro şi în reţeaua Eventbook. Programul proiecţiilor şi noutăţile despre această ediţie vor fi actualizate pe site-ul filmedefestival.ro, pe pagina de Facebook American Independent Film Festival şi pe Instagram@AmericanIndependentFilmFest, precizează organizatorii.American Independent Film Festival este organizat de Asociaţia Cinemascop în parteneriat cu Primăria Municipiului Bucureşti prin ARCUB. Proiectul cultural este finanţat de Centrul Naţional al Cinematografiei. AGERPRES/(AS - autor: Petronius Craiu, editor: Andreea Rotaru, editor online: Adrian Dădârlat) Sursa foto: The Sisters Brothers / Facebook