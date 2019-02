Iohannis, ”motive serioase de îngrijorare”: Vedem efecte grave în interiorul sistemului de justiție

08:30

Dacă cele două comisii vor vota candidaţi diferiţi, numele final va rezulta în urma negocierilor dintre preşedinţii celor două comisii. La fel ca în CONT, şi în LIBE votul va fi secret, o procedură considerată în dezavantajul lui Kovesi, deoarece se deschid la maxim negocierile politice. Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a realizat o analiză a candidaţilor şi a precizat ce a diferenţiat-o pe Kovesi faţă de ceilalţi rivali. "E diferenta intre meserie si reprezentare. Domnul Bohnert are mai degraba experienta de reprezentare in diverse organisme europene, sa zicem diplomatica. Raspunsurile dlui Bohnert au fost generale, cu fluenta, intr-o superba franzceza, atat de fluenta incat pe mine ma pune pe gânduri. Nu a avut nicun fel de ezitari, momente de meditatie in legaturi cu dificilele intrebari care i s-au pus. Daca e sa creez eu o imagine s-a prezentat ca un cavaler calare, cu o armura stralucitoare, in vreme ce aceasta doamna Kovesi a venit ca o pedestrasa cu pamantul sub picioare, plina de cicatrici de sus pana jos si de noroi, cu o sabie goala in mana si fara armura. Asta e diferenta dintre ei doi, domnul Bohnert era impecabil, dna Kovesi e o meseriasa care a suportat zeci sute de lovituri. Doamna Grapini a comis o eroare in directia in care dorea sa actioneze dansa punând intrebari evident tendentioase si neinformate, insa din spatiul romanesc. (..) A fost tratata diferit, atitudinea fata de ea a fost diferita. Fata de cei doi candidati tratati evident cu respect, cu o oarecare familiaritate", a spus Cristian Tudor Popescu la Digi24.