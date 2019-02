VIDEO | Andy Anderson a murit. Fostul baterist al formaţiei The Cure avea 68 de ani

Andy Anderson, fostul component al formaţiei The Cure, a murit, pe 26 februarie, în locuinţa sa. El a anunțat săptămâna trecută că suferă de cancer în fază terminală. Într-o postare pe rețelele de socializare, fostul baterist al formației britanice de rock The Cure anunțase recent că se luptă cu cancerul care s-a răspândit în tot […] Post-ul VIDEO | Andy Anderson a murit. Fostul baterist al formaţiei The Cure avea 68 de ani apare prima dată în Libertatea.ro.

