Mușcați din ei! Dinamo e în fața unui rezultat istoric în Liga Campionilor la handbal: „Suntem pregătiți”

13:40

Într-o frumoasă zi de duminică, prea frumoasă ținând cont că era mijlocul lui februarie, m-am urcat într-un autocar și am pornit spre Turda. Când mai aveam puțin până la destinație, mașina s-a stricat. Șoferul a coborât, a făcut ce a facut, și a pus-o din nou pe picioare. Am coborât în autogară și, ajutat de noile tehnologii, am ajuns lângă Hotelul Potaissa. Potaissa este denumirea istorică a orașului Turda. ...