Călin Popescu Tăriceanu: ”S-a bătut în cuie lista ALDE. Lista e deschisă de Norica Nicolai”

14:50

Fostul selecționer al României, Victor Piţurcă, a declarat că nu este deloc tentat să revină îîn Liga I. Liber de contract, tehnicianul în vârstă de 62 de ani, a afirmat că nivelul Ligii I este unul foarte scăzut, astfel că ar putea câştiga titlul şi dacă ar prelua o formaţie aflată la mijlocul clasamentului. „Legat […]