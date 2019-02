MFP a elaborat normele de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate

19:30

Parlamentarii britanici se pronunţă prin vot miercuri seară asupra a cinci amendamente propuse de deputaţi pentru planul premierului Theresa May privind Brexitul, a anunţat preşedintele Camerei Comunelor, John Bercow, relatează Reuters.Printre aceste amendamente se numără şi unul propus de laburişti (amendamentul A), care solicită guvernului să adopte planurile opoziţiei privind Brexitul, între care o uniune vamală permanentă cu Uniunea Europeană.Un alt amendament (amendamentul K), propus de Partidul Naţional Scoţian (SNP), solicită guvernului să excludă o ieşire din UE fără un acord, în orice circumstanţă.Cel de-al treilea amendament selectat (amendamentul C) are ca obiectiv să transforme în lege promisiunea premierului potrivit căreia până la mijlocul lunii martie parlamentul să aibă şansa fie să susţină acordul ei, fie Brexit fără acord, fie în caz contrar să amâne Brexitul.Posibilitatea amânării Brexitului se regăseşte şi în amendamentul F, care menţionează angajamentul premierului Theresa May de a organiza un vot în Camera Comunelor pe 14 martie privind amânarea ieşirii din UE în cazul în care parlamentul respinge varianta unui Brexit fără acord.Ultimul amendament (amendamentul B) cere premierului Theresa May să se asigure că garanţiile privind drepturile cetăţenilor UE convenite cu Bruxelles-ul vor fi respectate chiar dacă Marea Britanie iese din UE fără un acord.Votarea acestor amendamente va avea loc începând de la 19.00 GMT. Fiecare vot durează aproximativ 15 minute, iar rezultatul este citit în plen. Parlamentarul care propune fiecare amendament poate alege în final să nu îl supună votului.Deputaţii pro-europeni au dorit iniţial să reintroducă şi un amendament prin care să încerce să transfere procesul Brexitului în sarcina parlamentului, la fel cum au procedat la cele două dezbateri anterioare, dar atunci amendamentul lor a picat la vot. În urma promisiunilor făcute de premierul May, ei au ales să nu mai avanseze un astfel de amendament la dezbaterea de miercuri.Venită marţi în faţa Camerei Comunelor pentru a face o declaraţie despre evoluţia discuţiilor cu Bruxelles-ul, Theresa May a anunţat că intenţionează să acţioneze conform unui plan în trei etape.Ea le-a promis parlamentarilor că, dacă va reuşi să obţină la Bruxelles o revizuire a acordului privind Brexitul respins în ianuarie de Camera Comunelor din cauza mecanismului de ''backstop'' privind frontiera nord-irlandeză, va supune acest acord revizuit votului parlamentarilor britanici pe 12 martie.Dacă nu reuşeşte să convingă UE să aducă modificări clauzei de ''backstop'' sau dacă şi un eventual acord revizuit va pica la vot în Camera Comunelor, aceasta din urmă va vota pe 13 martie propunerea unei ieşiri din UE fără acord.Dacă membrii Camerei Comunelor resping un Brexit fără acord, atunci pe 14 martie se va desfăşura un alt vot pentru o ''extindere scurtă, limitată'' a perioadei de negociere prevăzute de articolului 50 din Tratatul UE dincolo de data de 29 martie. Totuşi, Theresa May a adăugat că o asemenea amânare a Brexitului nu trebuie să meargă mai departe de sfârşitul lunii iunie şi că trebuie să se apeleze la ea doar o singură dată. Totuşi, această amânare trebuie să fie acceptată şi de Uniunea Europeană.Şefa executivului de la Londra a avertizat de asemenea că ''o extindere a articolului 50 nu exclude un ''no-deal'' (Brexitul fără acord)''. Theresa May a menţionat că excluderea unui Brexit fără acord se poate face numai prin revocarea articolului 50, ceea ce a susţinut că nu va face, sau prin convenirea unui acord.Ea încearcă în continuare să obţină de la liderii europeni revizuirea clauzei de ''backstop'' pentru a-i da o formă care să facă acceptabil acordul pentru o majoritate în Camera Comunelor. Theresa May a acceptat anul trecut această clauză pentru a debloca negocierile cu UE intrate la un moment dat în impas, dar prevederea privind ''backstop-ul'' a condus la respingerea acordului în parlamentul de la Londra, deputaţii britanici eurosceptici considerând că ea riscă să menţină Regatul Unit pe termen nedefinit în uniunea vamală europeană.În virtutea acestei clauze, Regatul Unit s-a angajat să rămână în uniunea vamală europeană şi Irlanda de Nord să rămână aliniată anumitor norme ale pieţei unice europene până când s-ar ajunge la o înţelegere mai bună care să evite reapariţia unei ''frontiere dure'' între Irlanda şi Irlanda de Nord. Conform documentului convenit între Londra şi Bruxelles, această clauză poate fi anulată numai prin acordul părţilor, ceea ce înseamnă că Regatul Unit nu ar putea ieşi din blocul comunitar fără acordul Uniunii Europene.AGERPRES/(AS - autor: Violeta Gheorghe, editor: Sorin Popescu, editor online: Irina Giurgiu)