SEPSI - CFR CLUJ // liveTEXT ACUM + VIDEO » Derby de play-off în „sferturile” Cupei României

18:50

Astra Giurgiu așteaptă un răspuns din partea atacantului columbian Joao Rodríguez (22 de ani), liber după încetarea contractului cu formația sub 23 de ani a lui Chelsea.Giurgiuvenii i-au propus un contract valabil pentru un an, cu un salariu de 14.000 € pe lună, plus bonusuri care vor depinde de performanțele Astrei în play-off.Joao Rodríguez este un atacant de 1.77 metri, rapid, care poate evolua și în banda stângă. ...