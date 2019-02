Narcisa Guță, cu baticul pe cap, mesaj pentru fani: ”Vă ? în stil magnific!”

16:20

Marina Voica – născută Marina Alexandrovna Nicolskaia, pe data de 3 septembrie 1936, la Ivanovo, URSS – este una dintre cele mai importante și îndrăgite soliste de muzică ușoară / pop din România. Vedeta face parte din generația de aur a muzicii pop-soul românești, fiind și o stea a emisiunilor de divertisment profesionist. Artist complex, Marina Voica are o carieră […]