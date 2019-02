CFR-ul a cerut judecătorilor să execute locul de veci al unei pensionare!

17:00

Cel puțin 25 de persoane au decedat, iar alte peste 40 au fost rănite, în urma unui incendiu izbucnit după ce un tren s-a ciocnit de un peron al gării principale din Cairo. În urma impactului a explodat rezervorul de combustibil al trenului, informează agenția Dpa, citând presa locală. Premierul egiptean Mostafa Madbouli va vizita […]