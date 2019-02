Un liceu din Galaţi are 33 de CENTRALE TERMICE. Ce explicaţii oferă conducerea instituţiei

18:00

Autoritatea feroviară din Egipt a comunicat că incendiul a izbucnit în momentul în care un tren a lovit bariera de beton amplasată la capătul unei linii de cale ferată în gara din Cairo, relatează DPA. Un oficial egiptean a anunţat că bilanţul incendiului din Gara Ramsis a ajuns la 25 de morţi. Graphic CCTV footage from the train crash/explosion at Ramses station in Cairo today. pic.twitter.com/kHUtNRHXxw — Hakim Ragul (@HakimHimar) February 27, 2019 În imagini este surprins momentul exploziei ş...