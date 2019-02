MOISE GURAN: LCK și visul frumos numit Europa Unită

13:10

"Domnul Teodorovici e un om simpatic, dar greseste. Limita intre curaj si nebunie e o limita foarte subtire. Cred ca a trecut de linie, asta nu e curaj, asta e o nebunie totala. Am spus in decembrie, am spus in ianuarie, am spus in februarie, mai repet o data: a gresit, greseste. Nu poti sa dai o OUG prin care bulversezi tot sistemul fiscal si nu numai, cu cateva zile inainte de Anul Nou, cu aplicabilitate imediat de la 1 ianuarie. Nu lasi sase luni nici macar pentru administratie sa se pregateasca, nu lasi nici macar asa cum scrie legea, sase luni de zile pentru banci, pentru firme, pentru societati si asa mai departe", a spus Kelemen Hunor, la RFI Romania. Articolul integral pe ZIARE.COM