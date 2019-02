Trump vrea victorie unde Obama a eșuat

08:45

Veşti proaste pentru Theresa May, cea care a amânat din nou, pentru 12 martie, cu două săptămâni, votul relevant pentru Brexit în Parlament. Între timp, joi seara Camera Comunelor are o nouă dezbatere cu moţiuni şi amendamente inedite, gata să măture majoritatea Guvernului May. Deja săptămâna trecută a avut loc o schimbare fundamentală, în două etape, când mai întâi 7 laburişti, în final 9, au părăsit Partidul, intrând într-un grup parlamentar pro-european, la care s-au alăturat 3 conservatori pro-europeni.