Ne-am săturat de ŞEFII ORIBILI! Toţi angajaţii unui restaurant din SUA au DEMISIONAT peste noapte. Mesajul lor de ADIO a devenit viral

Partidul Laburist va propune sau va susţine convocarea unui nou referendum pe tema apartenenţei Marii Britanii la Uniunea Europeană, a anunţat miercuri seară formaţiunea de opoziţie. "Suntem dezamăgiţi că Guvernul a respins proiectul alternativ Brexit propus de Partidul Laburist", a declarat Keir Starmer, purtătorul de cuvânt al formaţiunii de centru-stânga. "The stark truth is this: not one word of the Withdrawal Agreement or the Political Declaration has changed since it was signed off on 25th...