"Beverly Hills, 90210" revine pe micile ecrane în vara aceastui an cu mulţi actori din distribuţia originală

Muzicianul britanic Mike Rosenberg, cunoscut sub numele de scenă Passenger, a anunţat marţi pe contul său de Instagram că va reveni în martie la Montevideo după ce a cântat în deschiderea concertului oferit de Ed Sheeran la 20 februarie, relatează EFE.În mesajul său, însoţit de o fotografie pe care a făcut-o la Montevideo, Rosenberg spune despre uruguayeni că sunt "incredibili" şi a mulţumit pentru "comentariile minunate" care i-au fost adresate.Muzicianul britanic a subliniat că sud-americanii sunt foarte "primitori şi amabili", astfel încât a decis să ofere singur un spectacol luna viitoare în Uruguay.Passenger şi-a dezvoltat o carieră cu două faţete bine definite, una dintre ele reprezentate de succesul său discografic, 'Let Her Go' (2012), care a dominat listele hiturilor mondiale în 2013 şi 2014', sau cu albumul său 'Young As The Morning, Old As The Sea' (2016), în paralel cu o latură mai introvertită ca autor şi compozitor transpusă în 'Whispers II' (2015) şi 'The Boy Who Cried Wolf' (2017).Britanicul a lansat 10 albume aclamate de critici şi a străbătut întreaga lume în ultimul deceniu, cântând singur sau însoţindu-l la spectacole pe "marele său prieten Ed Sheeran", notează casa lui de producţii într-un comunicat.În comunicat se evidenţiază şi conexiunea lirică pe care o are Passenger cu fanii săi, considerată "unică".'Runaway' (2018), cel mai recent album al său de studio, este inspirat din peisajele Americii de Nord şi care se reflectă în piesele cuprinse în această nouă producţie discografică având un "sound" mai american.AGERPRES/(AS-autor: Mihaela Nicolaescu, editor: Codruţ Bălu, editor online: Irina Giurgiu) Sursa foto: Passenger/facebook.com