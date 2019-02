Caz incredibil! Un medic cunoscut în România a devenit profesor universitar prin falsuri și fraudă

22:50

Efervescență în politicul din România! Directorul viitoarei campanii prezidenţiale a lui Donald Trump din 2020, Brad Pascale, va susţine – în luna martie – o conferinţă cu titlul „Making Political Marketing Great Again", chiar în Aula Academiei Române. Într-un comunicat emis de Academia Română se precizează că Brad Parscale va fi prezent în Aula Academiei