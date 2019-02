ŞTIRILE AMIEZII BUCUREŞTI - 28 FEBRUARIE

12:00

Actorul Rami Malek, laureatul Oscarului pentru interpretare cu rolul legendarului rocker Freddie Mercury, din filmul dedicat trupei Queen ''Bohemian Rhapsody'', a parcurs un drum lung până la acest succes răsunător, potrivit unui interviu publicat în Las Vegas Review Journal.Nu cu foarte mulţi ani în urmă, actorul, acum în vârstă de 37 de ani, dormea pe canapea din bucătăria unui prieten. După ce s-a întors la Los Angeles, în casa părinţilor săi, s-a angajat la un fast-food local, a povestit actorul."Dacă zăream prin geamul de la drive-in pe cineva care arăta ca un producător sau regizor, strecuram o poză cu mine în punga de mâncare", povesteşte Malek. "Atunci când livram pizza, îmi lipeam CV-ul şi fotografia pe cutie".Într-o zi, a primit un telefon de la directoarea de casting a serialului ''The Gilmore Girls'', care a cerut să vorbească cu impresarul lui Rami Malek. ''I-am spus: 'Eu sunt impresarul'. Ea a răspuns: 'Ne-ar plăcea să-i oferim lui Rami un mic rol. Face parte din Sindicatul Actorilor?'. 'Nu, momentan', am spus. Ea a continuat: 'Şi îl impresariaţi de mult timp?' Am spus: 'Destul de mult'. În cele din urmă a spus: 'Sunteţi Rami Malek?', după care am început amândoi să râdem.De la rolul de doar trei replici din ''The Gilmore Girls'', Malek a ajuns să lucreze cu Tom Hanks, Steven Spielberg şi Paul Thomas Anderson. Actorul a obţinut un Emmy pentru rolul unui hacker în serialul ''Mr. Robot''.În primăvara lui 2016, actorul s-a întâlnit cu producătorul Graham King, care îl chemase după ce văzuse 'Mr. Robot', ''un serial despre o fiinţă umană profund înstrăinată, care suferea de anxietate socială, şi care nu putea să renunţe la a sta în faţa monitorului - total opusul lui Freddie Mercury'', mai povesteşte actorul.Malek a mărturisit că nu avea multe informaţii despre Freddie Mercury. ''Eu nu cânt cu vocea. Nu cânt la pian. Sincer să fiu, nu ştiu atât de multe despre Freddie Mercury'', i-a mărturisit Malek producătorului. ''Mi s-a oferit rolul, iar eu am acceptat. Când cineva îţi oferă ceva atât de important trebuie să accepţi. Ştiam că sunt riscuri mari, dar nu despre asta e vorba în viaţă? Nu asta îi plăcea lui Freddie? Îi plăcea să rişte'', mai spune actorul pentru Las Vegas Review Journal.Pentru a se pregăti de rol, Malek a vizionat toate concertele înregistrate ale lui Freddie Mercury. ''Dacă în Japonia exista un tip care înregistrase un concert pentru propria arhivă, mă apucam să-l văd, dar ceea ce m-a ajutat să-i înţeleg personalitatea au fost versurile. Scria din inima şi din suflet. Temele abordate erau singurătatea şi căutarea dragostei''.Actorul a învăţat să se mişte precum Freddie Mercury cu ajutorul antrenorului Polly Bennett. "Stăteam într-un studio de dans din Londra. M-a făcut să-mi cumpăr o pereche de colanţi şi să mă plimb încolo şi încoace, timp de şase luni, cu un microfon în mână. Am exersat cele mai mici gesturi. Câteodată, ne uitam la Liza Minnelli. Freddie era un mare fan al actriţei." Foto: (c) Alex Bailey / APÎntrebat cum a reacţionat după ce a aflat că a fost nominalizat la Oscar, Malek a spus: ''Euforie totală. M-am simţit în al nouălea cer. M-am simţit de parcă aş visa. Eram în Paris când au fost anunţate nominalizările. Ningea. Este un loc foarte frumos în care să primeşti veşti atât de bune. Am închis ochii şi i-am mulţumit lui Freddie Mercury''.Câştigarea Oscarului vine la finalul unui sezon în care filmul a fost subiectul a numeroase controverse. Regizorul Bryan Singer a fost concediat de studioul 20th Century Fox cu doar câteva săptămâni înainte de terminarea filmărilor, din cauza absenţelor sale repetate de pe platoul de filmare. Dexter Fletcher (care a regizat ''Rocketman'') a fost angajat pentru finalizarea filmului."Într-un anumit fel, m-a determinat să mă perfecţionez", a declarat Malek pentru podcastul 'Playback' realizat de revista Variety despre atmosfera de pe platoul de filmare. "N-am fost şocat de toată treaba asta. De fapt, am apucat să mă odihnesc puţin înainte să vină Dexter. L-am avut pe Tom Sigel, care nu cred că a primit suficientă dragoste. Este un director de imagine incredibil şi mi-am zis: 'Dacă ne pierdem directorul de imagine, atunci vom avea o problemă'. Asta datorită coerenţei viziunii sale''."Am făcut un film despre un bărbat gay, un imigrant care şi-a trăit viaţa aşa cum a dorit", a spus Malek în timpul discursului de acceptare a Oscarului. "Faptul că, în seara aceasta, îi celebrăm împreună memoria şi povestea este dovada că tânjim după astfel de poveşti".Odată cu Oscarul câştigat de Malek, este pentru a 12-a oară în 17 ani când premiul pentru cel mai bun actor a fost obţinut de o peliculă biografică. Pe lista câştigătorilor din ultimii ani se mai află Gary Oldman ('Darkest Hour'), Leonardo DiCaprio ('The Revenant'), Eddie Redmayne ('The Theory of Everything') şi Matthew McConaughey ('Dallas Buyers Club').'Bohemian Rhapsody' a fost recompensat cu Oscar şi la categoriile cel mai bun montaj, cel mai bun montaj de sunet, cel mai bun mixaj de sunet.