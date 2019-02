Vrancea: Incendiu în apropiere de Focşani; ard 30 de hectare de vegetaţie uscată

14:00

Ştefan Laufceac, antrenorul secund al echipei masculine de handbal CSA Steaua, a declarat pentru AGERPRES că prima experienţă din competiţia regională SEHA League a prins clubul militar pe picior greşit, cu un lot insuficient de numeros pentru a face faţă pe mai multe planuri şi fără o sală proprie de joc.CSA Steaua va disputa sâmbătă ultimul său meci din SEHA League împotriva sârbilor de la Zeleznicar Nis (Sala Concordia din Chiajna, ora 13:00) şi încheierea acestei competiţii vine ca o eliberare pentru clubul militar, care a are deja mulţi jucători accidentaţi înaintea meciurilor decisive pentru calificarea în play-off-ul Ligii Naţionale şi în finala Cupei României.''Cea mai importantă concluzie trebuie s-o tragă antrenorul principal (Ovidiu Mihăilă - n.r.) şi apoi conducerea clubului. Din punctul meu de vedere, am intrat total nepregătiţi în această competiţie. Atât din punct de vedere al infrastructurii, a ceea ce presupune participarea în această competiţie, al lotului de jucători şi al programului care l-a presupus această competiţie. Cu deplasări de 12-13 ore, pentru că nu există avioane directe între Bucureşti şi Nis sau Novi Sad. Atunci trebuie să mergi la Belgrad, Zagreb şi apoi cu autocarul câteva ore. Tot acest program ne-a dat peste cap programul de pregătire pe care l-am avut anul trecut şi pe care l-am ţinut cât de cât constant. Şi din această cauză şi pe fondul lipsei de antrenamente, a pregătirii fizice au apărut accidentările la cei mai mulţi jucători. Pentru că nu ne pregătim, nu avem timp să ne antrenăm, dar la meci jucătorii dau 100% şi atunci apar suprasolicitările şi foarte multe accidentări. Din acest punct de vedere, eu cred că SEHA League ar fi fost o competiţie foarte bună dacă am fi avut mai mulţi jucători, mai ales pentru cei tineri, ca să capete experienţă, pentru jucătorii care puteau fi rulaţi între Liga Naţională şi SEHA. Dar nu am avut destui jucători şi am folosit ce am avut. Ar fi fost bună experienţa ca joc, întâlnind alte echipe faţă de cele cu care suntem obişnuiţi în campionatul românesc, care practică alt stil de handbal. Sperăm să ne revenim cât mai repede cu jucătorii accidentaţi şi să creştem puţin nivelul de pregătire şi nivelul de joc în aşa fel încât să ajungem în play-off cu cât mai muţi jucători valizi şi cu cât mai multe şanse să ne apropiem de podium. Întotdeauna la CSA Steaua, obiectivele sunt cele mai îndrăzneţe, dar ca să ajungem acolo trebuie să câştigăm măcar cinci din cele şase meciuri pe care le mai avem în ligă. Va fi greu să rămânem legaţi de primele 3-4 echipe şi să intrăm în play-off cu şanse să ajungem în primele patru locuri'', a declarat Ştefan Laufceac pentru AGERPRES.Fostul portar a adăugat că lipsa unei săli proprii a adus la cheltuieli neprevăzute: ''Am suferit din punct de vedere al infrastructurii, pentru că neavând o sală proprie, noi am jucat la Chiajna şi acolo ai nevoie de o suprafaţă de joc de Champions League şi nu o avem. A fost împrumutată de la federaţie şi ne-a ajutat. Am intrat în SEHA League cu ideea că nu vom avea nimic de plătit, aşa ni s-a spus, dar până la urmă meciurile de acasă ne-au costat în jur de 5.000 euro: montare de suprafaţă de joc, demontare şi aşa mai departe. Fără sală, fără suprafaţă, fără infrastructură la nivelul clubului care să se ocupe de organizare. Noi avem la birou de organizare 4-5 persoane şi avem 42 de secţii care trebuie acoperite''.Laufceac a opinat că diferenţa de valoare faţă de primele echipe din SEHA League nu s-ar fi observat dacă CSA Steaua ar fi avut un lot mai numeros şi un program mai aerisit: ''Obiectivul principal a fost să câştigăm experienţă pentru jucători, dar până la urma nici asta nu s-a realizat. Din cauza accidentărilor, nu au ajuns să joace în SEHA League cei care jucau mai puţin în campionat. Nexe, care termină pe locul 2-3 şi merge în Final Four, ne-a bătut aici cu 9 goluri, dar la Nexe am pierdut la patru goluri şi am fost cu 10 jucători. Dacă am fi fost cu toţi jucătorii valizi sau jucători de valoare, care să poată juca şi colo şi colo, era altceva. Niciuna din echipele sârbeşti nu au jucat în campionatul lor. Ei joacă direct în play-off şi atunci aveau meciurile din SEHA League o dată la o săptămână, iar noi am avut şi trei meciuri pe săptămână, chiar patru meciuri în opt zile. Pentru sezonul viitor ne trebuie lot mult mai numeros decât anul acesta. Dar nu ştiu, nu sunt eu în măsură să răspund, dacă vom reuşi''. AGERPRES/(Autor: Teodor Ciobanu, editor: Mihai Ţenea, editor online: Ady Ivaşcu)