Ministrul CUC a început mandatul cu PROMISIUNI mărețe

14:20

"Despre subiectul aur nu am nimic în plus de adăugat faţă de ceea ce s-a spus de către BNR, de către guvernatorul BNR. Argumentele au fost date, problema a fost prezentată de către BNR. Nu am nimic de adăugat în plus. Ideea principală este că rezerva internaţională de aceea se cheamă rezervă internaţională pentru a putea fi văzută, şi cum să spun, certificată de către pieţe, pieţele internaţionale. Acesta este ideea principală", a spus Valentin Lazea, în cadrul conferinţei "Economia României - Provocări 2019", scrie agerpres.ro. La rândul său, Mihai Bogza, director general executiv la Confederaţia Patronală Concordia, a explicat că rezerva internaţională a României este mult mai mare, iar aurul deţine o pondere mică. "Propunerea aceasta are un puternic caracter populist şi foarte puţin conţinut practic", a subliniat Mihai Bogza. Articolul integral pe ȘTIRI PE SURSE