CEDO condamnă Franţa să plătească despăgubiri unui copil din ''Jungla'' de la Calais

14:40

Actorul american Will Smith, unul dintre protagoniştii blockbesterului ''Suicide Squad'' (2016), nu va juca în viitorul sequel al acestui film cu antieroi al studioului Warner Bros., pe care îl pregăteşte regizorul James Gunn, informează joi publicaţia de specialitate Variety citată de EFE.Problemele din agenda actorului, una dintre vedetele cele mai bine cotate de la Hollywood, par să stea la baza renunţării sale de a interpreta din nou personajul Deadshot.Will Smith va putea fi văzut în luna mai în noua versiune a filmului ''Aladdin'' al studioului Disney, iar în 2020 în ''Bad Boys for Life'', al treilea episod al seriei de acţiune, ''Bad Boys'', în care joacă alături de Martin Lawrence.Viitorul film ''Suicide Squad'', care va fi lansat în august 2021, nu va fi un sequel în sensul propriu al cuvântului, ci o nouă incursiune în această lume de antieroi, cu o distribuţie majoritar nouă de actori.Filmul original i-a avut ca protagonişti pe Will Smith, Margot Robbie şi Jared Leto şi pe David Ayer ca regizor.''Suicide Squad'' a avut încasări de 746 milioane de dolari şi o primire destul de împărţită din partea criticii şi a fanilor.Scaunul regizoral al viitorului film ''Suicide Squad'' va fi ocupat de James Gunn.Cooptarea lui Gunn a fost foarte comentată la Hollywood, având în vedere că a survenit la puţin timp după concedierea lui de Disney, ca regizor la ''Guardians of the Galaxy Vol.3'', după ce au ieşit la lumină mesaje mai vechi şi controversate ale acestuia pe Twitter.James Gunn a regizat primul ''Guardians of the Galaxy'' (2014) şi continuarea, ''Guardians of the Galaxy Vol. 2'' (2017). Filmul original a avut încasări de 773 milioane de dolari în întreaga lume, iar continuarea de 864 milioane de dolari.Echipa seriei ''Guardians of the Galaxy'' a cerut fără succes, într-o scrisoare publicată pe reţelele de socializare, întoarcerea lui Gunn ca regizor al celei de-a treia părţi. AGERPRES/(AS-autor: Mihaela Nicolaescu, editor: Codruţ Bălu, editor online: Gabriela Badea)