VIDEO | Iulian Cristea, primele antrenamente la FCSB

14:10

Rafael Nadal a pierdut joi dimineaţa, la Acapulco, meciul din optimi, împotriva australianului Nick Kyrgios, scor 6-3, 6-7/2, 6-7/8, la finele unei partide de peste trei ore. În sferturi, Kyrgios îl va întâlni pe Stanislas Wawrinka, învingător în faţa lui Steve Johnson, scor 7-6/5, 6-4. .@NickKyrgios has shrugged off his recent indifferent form to produce a stunning display against world number 2, Rafael Nadal in Mexico this afternoon. #7News pic.twitter.com/GjDgCRcTVl — 7 News Brisbane (@7NewsB...