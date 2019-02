Mihai Constantinescu, de urgență la spital!

13:40

Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate și procurorii D.I.I.C.O.T.din Olt au efectuat, joi dimineață, o percheziție la locuința unui bărbat bănuit de trafic și consum de droguri. (CITEȘTE AICI: FIUL MILIARDARULUI S-A LEPĂDAT DE DROGURI ȘI ȘI-A ”CĂLUGĂRIT” BOMBA SEXY) În urma percheziţiei, a fost descoperită și indisponibilizată o plantație de cannabis indoor ce cuprindea […] The post Un oltean cultiva cannabis în 29 de ghivece și vindea drogurile în Caracal. Cum l-au prins polițiștii | VIDEO appeared first on Cancan.ro.