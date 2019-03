DOCUMENTAR: Luna martie

Românii sărbătoresc venirea primăverii la începutul lunii martie, deşi - din punct de vedere astronomic - anotimpul în care natura renaşte începe odată cu echinocţiul de primăvară, care în 2019 are loc la 20 martie, ora 23 h 58 m, potrivit www.astro-urseanu.ro/echinoctiu_primavara.html.Sub împăratul Romulus al Romei, anul începea cu luna martie. Abia în anul 45 î.Hr., Iulius Cezar a introdus Calendarul iulian, în care anul începela 1 ianuarie. Foto: (c) Alex Tudor / AGERPRES FOTOMartie începe cu aceeaşi zi a săptămânii ca şi luna februarie, cu excepţia anilor bisecţi, şi ca luna noiembrie, în fiecare an. În prezent luna martie reprezintă a treia lună a anului în calendarul gregorian şi are 31 de zile, calendar pe care România l-a adoptat în 1919. Foto: (c) Simion Mechno / AGERPRES FOTODenumirea lunii martie vine din latinescul "martius", numele zeului Marte (Mars în latină), fiul lui Jupiter şi al Junonei, fiind una dintre cele trei divinităţi protectoare ale Romei (alături de Jupiter şi Quirinus), potrivit site-ului traditii.ro. Romanii îl considerau drept protectorul lor şi tatăl lui Romulus. Era, la origine, zeul renaşterii naturii, devenind mai târziu zeul războiului şi al agriculturii. A fost identificat de timpuriu cu Ares, din mitologia greacă. Grecii numeau luna martie ''Elaphebolion''.Soarele - LunaHotarele scurgerii diurne a timpului sunt marcate de răsărit, când Soarele se ridică deasupra liniei orizontului, indicând începutul zilei de muncă, şi de apus, când Soarele coboară sub linia orizontului, moment numit, zonal, asfinţit, scăpătatul Soarelui. În luna martie ziua are 12 ore, iar noaptea are 12 ore.Soarele: la începutul lunii răsare la ora 6 h 54 m şi apune la ora 18 h 03 m, iar la sfârşitul lunii răsare la ora 07 h 00 m şi apune la ora 19 h 41 m.Ultima schimbare obligatorie a orei va avea loc pe 31 martie 2019, (fiind ora de vară) când ora 4 va deveni ora 5. Ţările care vor dori să treacă permanent la ora de iarnă, vor putea face acest lucru pe 27 octombrie 2019, când, invers, ora 5 va deveni ora 4, recuperând ora pierdută pe 31 martie.Comisia Europeană a propus renunţarea la schimbarea sezonieră a orei în Europa în 2019, oferind statelor membre libertatea de a decide o dată pentru totdeauna dacă doresc să aplice în mod permanent ora de vară sau de iarnă.La 21 martie se face trecerea din Zodia Peştilor în Zodia Berbecului, care se încheie la 20 aprilie.Luna reprezintă intervalul de timp cât durează o rotaţie a astrului în jurul Pământului: 29 de zile, 12 ore, 44 minute şi 3 secunde, aproximativ 29 zile şi jumătate. În această mişcare se disting patru faze: lună nouă, primul pătrar, lună plină, ultimul pătrar.Fazele Lunii: la 06 martie - Lună Nouă (Luna începe să crească) - 18 h 06 m; la 14 martie - Luna la Primul Pătrar 12 h 24 m; la 21 martie - Lună Plină (Luna începe să descrească) 03 h 42 m; la 28 martie - Luna la Ultimul Pătrar 06 h 12 m, potrivit www.astro-urseanu.ro. Foto: (c) Alex Tudor / AGERPRES FOTOÎn tradiţia noastră populară, luna martie se numeşte: mărţişor, germinar, făurel.La 1 martie, în calendarul ortodox, este ziua Evdochiei, o femeie martir, numită şi Dochia. Legendele spun că Baba Dochia era, printre altele, o femeie care aducea zilele urâte de la începutul lunii martie, numite şi Zilele Babei.Luna martie marchează începutul lucrărilor agricole - aratul, semănatul. Tot acum se curăţă livezile şi grădinile, se scot stupii de la iernat şi se ''retează'' fagurii de miere utilizaţi ca leac în medicina populară. Sărbătorile cu dată fixă şi mobilă, în special Mucenicii sau Sfinţii, alcătuiesc un străvechi început de an agrar, cu obiceiuri vechi şi de o mare frumuseţe.În tradiţia populară se crede că în câte zile din luna martie va fi cer întunecat, în tot atâtea zile din cursul anului va ploua. Pe de altă parte, în câte zile va fi rouă, în tot atâtea va fi brumă după Paşte şi zile cu cer întunecat în luna august. Dacă în luna martie nu plouă, va fi o recoltă bogată de grâu, precizează volumul ''Zile şi mituri. Calendarul ţăranului român'' de Ion Ghinoiu, apărut în 1999 la Editura Fundaţiei Pro.AGERPRES /(Documentare - Daniela Dumitrescu; editor: Marina Bădulescu, editor online: Daniela Juncu)

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agerpres