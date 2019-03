De ce nu a crescut niciodată rezerva de aur a României la peste 100 de tone. EXPLICAȚIILE lui ISĂRESCU

16:10

Cooperarea dintre cele două organizații are ca scop creșterea implicării participanților din piața de capital și recunoașterea celor mai bune practici în Relația cu Investitorii.Prin intermediul cercetării efectuate de Institutional Investor în rândul administratorilor de fonduri și analiștilor financiari din întreaga lume, va fi evaluată, în mod independent, calitatea relației cu investitorii (IR) a companiilor listate la Bursa de Valori București. În cadrul Galei din 25 noiembrie 2019 vor fi acordate premii pentru cel mai bun Director General al unei companii listate (Best CEO), cel mai bun Director Financiar (Best CFO), cel mai bun Director al Departamentului de Relații cu Investitorii (Best IRO) și cel mai bun program de Relații cu Investitorii (Best IR Program).În plus, investitorii individuali vor avea posibilitatea să voteze cea mai bună companie (Best Company) din perspectiva comunicării cu investitorii săi prin intermediul unui proces de vot online. Daniela Șerban, Președinte ARIR:”Suntem încântați să organizăm acest prim exercițiu de premiere în cooperare cu o organizație internațională de renume, într-un mod transparent și profesionist, pentru a reflecta opinia investitorilor internaționali. Implicarea investitorilor individuali este la fel de importantă și ne propunem ca împreună să contribuim la recunoașterea companiilor care implementează cele mai bune practici în relația cu investitorii din România.Amani Korayeim, Director, All-EMEA Sales and Product Development – II and Extel Research:În calitate de mari susținători ai dezvoltării piețelor de capital din întreaga lume, salutăm cooperarea cu ARIR pentru prima lor gală anuală, ca un moment aniversar deosebit, pentru tânăra, dar ambițioasa organizație profesională pentru relația cu investitorii.Institutional Investor, organizație independentă și recunoscută pe plan internațional, va gestiona procesul de evaluare, prin care vor fi determinați primii trei clasați din fiecare categorie, folosind o metodologie de cercetare verificată și o bază de date proprie de investitori instituționali.Pentru a descrie procesul și metodologia de evaluare, ARIR și Institutional Investor vor organiza un webinar în data de 4 martie 2019. Toate companiile listate la Bursa de Valori București sunt eligibile pentru această evaluare calitativă și sunt încurajate să participe la acest webinar gratuit. Dată Webinar: Luni, 4 martie 2019, 11:30 (București)Limba de prezentare: englezăÎnregistrare: apapa@ir-romania.ro Despre Asociația pentru Relații cu Investitorii la Bursă din România (ARIR):ARIR este o organizație non-guvernamentală și non-profit care a fost înființată pentru a oferi emitenților actuali și potențiali o platformă pentru dezvoltarea profesioniștilor în relația cu investitorii (IR) și pentru a contribui la implementarea celor mai bune practici în comunicarea investitorilor și în guvernanța corporativă. Membrii fondatori sunt Bursa de Valori București, ALRO, Franklin Templeton Management – suc. București, Electromagnetica, Hidroelectrica, Nuclearelectrica, Teraplast, Transelectrica, Daniela Șerban, Cosmin Raduta și Tony Romani.www.ir-romania.ro Despre Institutional Investor:De peste 50 de ani, Institutional Investor oferă editoriale premiate pentru cei mai influenți factori de decizie din lume în administrarea activelor și în sectorul bancar. Acest public de prestigiu se bazează pe Institutional Investor pentru a primi o acoperire extinsă a persoanelor și evenimentelor care influențează economia mondială și toate aspectele legate de managementul instituțional al activelor. Institutional Investor oferă cercetări și clasamente de referință foarte respectate și are un istoric dovedit de anticipare a personalităților și tendințelor care pot influența cel mai mult piețele de capital. În martie 2018, Institutional Investor a achiziționat compania Extel și o integrează în divizia de cercetare a Institutional Investor.www.institutionalinvestor.com