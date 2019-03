SUA: Trump ar fi "ordonat" ca ginerele său să poată avea acces la informaţii clasificate (presă)

11:40

Javier Bardem, câştigător al Premiului Oscar pentru cel mai bun actor într-un rol secundar precum şi al multor altor premii ale industriei cinematografice, împlineşte 50 de ani.Javier Bardem (Javier Ángel Encinas Bardem) s-a născut la 1 martie 1969 în Las Palmas de Gran Canaria, Insulele Canare, Spania. Provine dintr-o familie de actori care activează în domeniu de la începuturile cinematografului spaniol, conform www.imdb.com.Când avea patru ani, mama sa, Pilar Bardem, a obţinut distribuirea fiului în miniseria spaniolă "El Picasso". Urmând cariera de actor, tânărul Javier a interpretat roluri mici în producţii de televiziune în timp ce studia pictura la "Escuela de Arte Y Officios". A jucat în "High Heels", regizat de Pedro Aldomovar şi "Las edades de Lulú", al regizorului Bigas Luna. În 1992 a fost distribuit într-un rol principal al filmului "Jamon, Jamon", pentru a cărui interpretare a primit nominalizarea la premiul pentru cel mai bun actor în cadrul Festivalului de Film de la San Sebastian, notează site-ul www.cinemagia.ro.Javier Bardem a interpretat roluri în filme apreciate atât de critici, cât şi de publicul larg. Dintre acestea amintim: "No Country for Old Men" (2007), "Vicky Cristina Barcelona" (2008), "Eat Pray Love" (2010), "Skyfall" (2012), "Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales" (2017), "Loving Pablo" (2017).Actorul spaniol a primit numeroase premii şi nominalizări în cadrul festivităţilor organizate de industria cinematografică. Este câştigător al Oscarului pentru cel mai bun actor într-un rol secundar pentru rolul asasinului Anton Chigurh din filmul "No Country for Old Men" al fraţilor Cohen, lansat în 2007. A mai fost nominalizat pentru acest premiu în anii 2001 şi 2011, notează www.imdb.com. Alte premii prestigioase câştigate de Javier Bardem includ Globul de Aur pentru cel mai bun actor într-un rol secundar, Premiul BAFTA pentru cel mai bun actor într-un rol secundar, Premiul pentru cel mai bun actor european la "European Film Awards", ediţia din 2004, Premiul Gotham pentru cea mai bună interpretare de grup în 2008, Premiul Goya pentru cel mai bun actor într-un rol principal la ediţiile din 1996, 2003, 2005 şi 2011, Premiul MTV Movie + TV Awards pentru cel mai bun actor latino în 2013, Premiul Satellite pentru cel mai bun actor într-un rol secundar în 2012 şi Cupa Volpi pentru cel mai bun actor la Festivalul de Film de la Veneţia, în 2004. De asemenea, are o stea pe Aleea Celebrităţilor de la Hollywood. În total, Bardem a câştigat 102 premii şi a fost nominalizat de 84 de ori, conform sursei citate.Conform paginii de Twitter a actorului, Javier Bardem este implicat în promovarea unui proiect de creare a unei rezervaţii în zona Antarcticii, destinată protecţiei pinguinilor, a balenelor, a focilor precum şi a altor specii de animale.Javier Bardem este căsătorit, din 2010, cu actriţa Penelope Cruz, notează www.cinemagia.ro. AGERPRES/(Documentare - Daniel Olteanu, editor: Marina Bădulescu, editor online: Adrian Dădârlat)