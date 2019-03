Andreea Marin a încercat să își ia viața! Mărturisiri cutremurătoare: “A fost cumplit. M-a dus în pragul suicidului“

08:10

Astăzi, 1 martie – prima zi de primăvară din punct de vedere calendaristic – s-a înregistrat un cutremur mare în România. Oficialii Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) au dezvăluit atât magnitudinea pe care a avut-o seismul, cât și ora la care a avut loc. Un cutremur cu magnitudinea de 3,6 grade pe scara Richter […] The post Cutremur mare în România în prima zi de primăvară, la ora 00:11. Ce magnitudine a avut appeared first on Cancan.ro.