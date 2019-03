Alessandra Stoicescu este însărcinată. Prezentatoarea TV e în culmea fericirii

15:30

Andrei Stoica va debuta pe 8 martie în circuitul One Championship, cea mai mare organizație sportivă din ASIA, care s-a bucurat de un succes răsunător și a luat mare amploare în ultimii ani, iar acum are o acoperire care rivalizează cu NBA, NFL și, de ce nu, UFC din Statele Unite. Promoția One Championship are […]