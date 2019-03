Imagini șocante! A fost trezită din somn de un șarpe imens care a mușcat-o

15:20

Fericire mare în familia Borcea! În urmă cu puțin timp, Valentina Pelinel a devenit pentru a doua oară mămică! De data aceasta, frumoasa femeie a dat naștere unor gemene frumoase foc, cărora le-a și spus p primul nume și, anume…Maria! "Mi-am dorit tare, chiar și după Milan, să mai am copii. Îmi doream foarte mult încă un copil, nu neapărat doi, dar dacă așa a vrut Dumnezeu, m-am bucurat enorm să am și două fetițe. Iar dacă eu am fost în al-noualea cer, soțul meu, Cristi, nu și-a mai încăput în p...